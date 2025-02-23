نيجيرفان بارزاني يثني على جهود السفير البريطاني في دعم العراق وكوردستان

2025-02-23 15:45:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الأحد، السفير البريطاني في العراق ستيفن هيجن، بمناسبة انتهاء مهامه.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني عبّر خلال اللقاء عن تقديره لجهود السفير البريطاني في تعزيز العلاقات بين بريطانيا وكل من العراق وإقليم كوردستان، مشيدًا بدوره في دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومتمنيًا له النجاح في مهامه الجديدة.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن شكره وامتنانه لحكومة وشعب إقليم كوردستان على تعاونهم ودعمهم، مؤكدًا استمرار دعم بلاده للعراق وإقليم كوردستان في جميع المجالات.

وشكلت العلاقات بين بريطانيا وكل من العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، محور النقاش في اللقاء، الذي حضره أيضًا القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان.