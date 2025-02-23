أنريكي: سنواجه افضل نسخة لـ ليفربول بدور الـ16

2025-02-23 15:50:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

توقع نادي باريس سان جيرمان، بتجاوز ليفربول، بعد ان وضعتهم القرعة وجها لوجه بدور الـ16 لدوري ابطال اوربا.

وابدى مدرب النادي الباريسي، لويس انريكي ثقته الكبيرة بفريقه بتجاوز ليفربول، والتي من المقرر إقامتها بداية الشهر المقبل.

وقال إنريكي، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أننا سنواجه أحد أفضل النسخ لفريق ليفربول في السنوات الأخيرة، وستكون مباراة مثيرة وممتعة وجذابة، وفرصنا 50%".

وأضاف المدرب الإسباني "سعيد للغاية بخوض مباراة بين فريقين من أصحاب المستوى العالي، ودوري الأبطال عادة ما تكون منافساتها مثيرة".

وأتم لويس إنريكي "فلسفتي أريد 11 لاعبا يكونون قادرين على أداء المهام الدفاعية والهجومية معا، لا نكون 11 لاعبا فقط بل هناك 12 أو 13 لاعبا في المدرجات بفضل المساندة الجماهيرية القوية".