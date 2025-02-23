2025-02-23 16:00:06 - المصدر: ايشان

وصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الأمين العام الأسبق حسن نصر الله بأنه “قائد تاريخي استثنائي، وقائد وطني عربي إسلامي”، مشيرًا إلى أن “نصر الله يمثل قبلة الأحرار في العالم”. وأضاف خلال مراسم تشييع أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء الأحد، أن “نصر الله منذ البدايات كان شخصًا أساسيًا عاملًا […]

ظهرت المقالة نعيم قاسم: نصر الله قائد تاريخي استثنائي وقبلة الأحرار في العالم أولاً على ايشان.



