بدء مراسم تشييع نصر الله وصفي الدين في بيروت وسط حضور حاشد.. والجيش الإسرائيلي يُعلق: العالم اليوم أصبح أفضل.. الآلاف يشاركون في التشييع في بغداد
2025-02-23 16:00:09 - المصدر: راي اليوم
بيروت / الأناضول- بدأت في العاصمة اللبنانية بيروت، مراسم تشييع الأمينين العامين السابقين لـ”حزب الله” حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، اللذين اغتالتهما إسرائيل.
ومنذ صباح اليوم الأحد، توافد الآلاف من كل المناطق اللبنانية إلى مدينة كميل شمعون الرياضية للمشاركة في تشييع نصر الله وصفي الدين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.
وذكرت الوكالة أن مدينة كميل شمعون الرياضية ومحيطها شهدت حشودا ضخمة حضرت من المدن العربية والعالمية للمشاركة في مراسم التشييع.
واغتالت إسرائيل نصر الله في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، بسلسلة غارات عنيفة بصواريخ مضادّة للتحصينات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبسلسلة غارات أخرى اغتالت صفي الدين في 3 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.… [+]