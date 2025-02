حماس تناشد المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لاطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين

2025-02-23 16:00:11 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد حملت حركة حماس اليوم الأحد، إسرائيل مسؤولية عرقلة انهاء ملف تبادل الاسرى. وناشدت الحركة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق التبادل والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من دون تأخي، فيما استنكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق بشدة "قرار الاحتلال بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حيث يكشف هذا القرار مجددا مراوغات الاحتلال وتنصله […]

