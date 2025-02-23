التجارة تعلن إطلاق أتمتة البطاقة التموينية في بغداد الثلاثاء المقبل

2025-02-23 16:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأعلنت وزارة التجارة، إطلاق مشروع أتمتة البطاقة التموينية في بغداد الثلاثاء المقبل، على أن تليها محافظات إقليم كردستان، لافتاً إلى أن المشروع سيكمل الإجراءات لـ 32 مليون مواطن عراقي، خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة، سبقت وأطلقت، مشروع الأتمتة في محافظتي واسط وصلاح الدين كخطوة أولى، وهذه المحافظات تحقق نسب إنجاز متقدمة، واقتربت من الانتهاء، وبعدها أطلقنا المشروع في 4 محافظات هي ميسان والديوانية والأنبار وديالى، والمشروع يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وحوالي ما بين 180 – 230 ألفاً يومياً ينتهون من اتمتة بطاقاتهم".وأضاف، أن "الوزارة ستطلق يوم الثلاثاء المقبل مشروع الأتمتة في محافظة بغداد، بعد أن استكملنا المشروع في 6 محافظات بواقع 8 ملايين ونصف مواطن، الآن نتوجه لإطلاقه في بغداد ونتوقع أن يصل إلى إكمال اتمتة 32 مليون مواطن خلال الأيام القليلة المقبلة".وتابع أنه "بعد محافظة بغداد بأسبوع أو أسبوعين سنطلق المشروع في محافظات إقليم كردستان، وهناك تعاون مع حكومة الإقليم في هذا الموضوع وبعد محافظات الإقليم سيتم إطلاقه في البصرة وذي قار والمثنى"، لافتاً إلى أن "الوزارة تطمح لإكمال مشروع الأتمتة في جميع مدن العراق بحلول حزيران المقبل في حال لم تظهر مشاكل فنية تستدعي تمديد المدة".