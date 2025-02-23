بمشاركة العراق.. انطلاق اجتماع الوزراء العرب حول الأجندة الرقمية العربية للمنتدى العربي العالمي

2025-02-23 16:40:02 - المصدر: واع

عمان – واع

انطلق في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، اجتماع الوزراء العرب حول الأجندة الرقمية العربية للمنتدى العربي العالمي (DCDF )، بمشاركة وزيرة الاتصالات، هيام الياسري.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، شاركت، اليوم، في أعمال اجتماع الوزراء العرب حول الأجندة الرقمية العربية للمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية (DCDF) بنسخته الثانية والمنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية للفترة من 23 - 26 شباط الجاري بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الاتصالات العرب".

وأكدت الوزيرة في كلمتها بجلسة الطاولة المستديرة "على التحديث والمتابعة للأجندة الرقمية العربية لأهميتها بمواكبة التطور العالمي في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني كونه باتفاق الجميع لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة حاكمة حتمية".

وأشارت الياسري إلى "تعزيز الاقتصاد الرقمي بالاستفادة من القدرات الإبداعية العربية التي يمتاز بها الشباب من المبتكرين بالدول العربية والعراق لصناعة خبراء من المواهب المتميزة عن طريق بناء الموارد البشرية والتركيز على التدريب وتبادل الخبرات بمجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي"، مقترحة "وضع أطر تنظيمية وتشريعية لحوكمة التحول الرقمي والتقنيات الناشئة بمظلة عربية تنطلق منها تشريعات محلية تراعي الخصوصية الاجتماعية والدينية للدول العربية تتضمن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي".

وتقدمت الياسري بالشكر "للقائمين على تنظيم المنتدى لتعضيد العمل العربي بمجال الرقمنة والتحول الرقمي مبنيةً الأهمية الكبيرة بمواكبة التطور العالمي الذي أصبح ضرورة في المنطقة العربية للحاق بالركب العالمي".