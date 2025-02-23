هل عادت حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها؟

2025-02-23 17:00:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن 47 سفينة قامت بتعديل مسار رحلاتها للعبور عبر القناة بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح منذ بداية الشهر الجاري، في مؤشر على عودة الاستقرار التدريجي إلى منطقة البحر الأحمر. وأوضح ربيع، في بيان رسمي، أن المباحثات المشتركة مع الخطوط الملاحية واستشعار العديد من العملاء لمؤشرات إيجابية بشأن الاستقرار في البحر الأحمر، أسفرت عن قرار هذه السفن بتعديل مسارها لصالح العبور عبر القناة. كما توقع مزيداً من عودة الخطوط الملاحية إلى قناة السويس مع استمرار تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة. وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس هيئة قناة السويس أن أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقاً مستداماً بديلاً لقناة السويس، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أهمية القناة في استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. الاضطرابات في البحر الأحمر يُذكر أن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران شنت هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، دعماً للفلسطينيين في غزة، مما أدى إلى اضطراب الممرات الملاحية العالمية ودفع العديد من الشركات إلى تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، الأطول حول أفريقيا، مما تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في ديسمبر كانون الأول 2024 أن الاضطرابات في البحر الأحمر كلّفت مصر نحو 7 مليارات دولار نتيجة تراجع عائدات قناة السويس خلال العام الماضي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام