الهند وبريطانيا تستأنفان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

2025-02-23 17:05:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلنت الهند، اليوم الأحد، عن استئناف مفاوضاتها مع المملكة المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين البلدين.وأكد مسؤول هندي أن "المفاوضات ستستأنف غداً الاثنين بعد توقف دام 8 أشهر".وأشار المسؤول إلى أن "وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز، سيزور الهند لاستئناف المحادثات، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعاً مع وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال".الجدير بالذكر أن المفاوضات بين الهند والمملكة المتحدة قد بدأت في 13 كانون الثاني من عام 2022.