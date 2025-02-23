بغداد والصناعة في الصدارة.. مركز عراقي يرصد قضايا الفساد بالمحافظات والوزارات
شفق نيوز/ أعلن رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضلالغراوي، يوم الأحد، أن البلاد تشهد تقدماً ملحوظاً في مكافحة الفساد خلال الفترةالممتدة بين آب/أغسطس 2023 وتموز/يوليو 2024، وفقاً لما أظهره تقرير لبرنامج متابعةالمحاكمات لقضايا الفساد الكبرى، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاونمع مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العام 2024 شهدمتابعة 170 قضية أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، مقارنة بـ 150 قضية فيالعام 2023 مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 13% في عدد القضايا المنظورة. كما تم مراجعة80 حكماً صادراً عن محاكم الجنايات وجنح النزاهة، ليرتفع إجمالي القضايا المتابعةوالمراجعة إلى 250 قضية".
وأضاف، "وفيما يتعلق بعدد الإدانات، فقد ارتفع عدد المتهمين المدانينمن 231 متهماً في 2023 إلى 371 متهماً في 2024، بزيادة بلغت 140 متهماً، أي ما نسبته60.6%. كما ارتفع عدد الأحكام الصادرة بالإدانة من 63 حكماً إلى 73 حكماً، بزيادةبلغت 10 أحكام، أي بنسبة 15.9%".
وتابع، أن "عدد القضايا المعادة إلى التحقيق انخفضت من 21 قضيةفي 2023 إلى 19 قضية في العام 2024، كما انخفض عدد القضايا المعادة لإعادة المحاكمةمن 10 قضايا إلى 4 قضايا فقط، كذلك، شهدت المحاكمات الغيابية انخفاضاً ملحوظاً، حيثبلغت 19 قضية (11%) مقارنة بـ 32 قضية (21%) في العام 2023".
وأكد الغراوي، أنه "وفقاً للتقرير فإن القضايا المنظورة شملت عدداًمن الوزارات والجهات الحكومية، حيث تصدرت وزارة الصناعة والمعادن القائمة بـ 28 قضية،تلتها وزارة المالية بـ 17 قضية، وأمانة بغداد بـ 14 قضية، إضافة إلى 12 قضية فيوزارة العدل، كما سُجلت 8 قضايا ضد هيئة الاستثمار".
وبين الغراوي، أن "القضايا تركزت بنسبة 65% في بغداد، حيث ارتفععدد القضايا فيها من 72 قضية في السنة الأولى إلى 111 قضية في السنة الثانية. كمادخلت محافظة الأنبار قائمة القضايا المسجلة بـ 13 قضية، بينما شهدت محافظات أخرىمثل بابل، نينوى، وكربلاء تزايداً في القضايا المسجلة".
وأشاد الغراوي، بـ"الاجراءات التي تقوم بها الحكومة ومجلس القضاءوهيئة النزاهة والجهات الرقابية مطالبا بإجراء إصلاحات تشريعية تشمل توسيع تعريفجرائم الفساد لتشمل الاتجار بالنفوذ والرشوة في القطاع الخاص. وتعزيز الشفافية والمساءلةفي المؤسسات التي تعاني من معدلات فساد مرتفعة. وتنفيذ نظام إدارة القضايا إلكترونياًلتسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة".
وفي وقت سابق، كشفت بيانات مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 من منظمة الشفافيةالدولية، الذي يقيّم مستويات الفساد في 180 دولة حول العالم، حصول العراق على المرتبة140 في المؤشر الذي يبدأ المقياس من صفر (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأقل فسادًا).
وتصدرت الدنمارك المؤشر بدرجة وصلت لـ 90، تليها فنلندا في المركز الثانيوسنغافورة الثالثة. أما في أسفل القائمة، احتلت جنوب السودان المرتبة الأخيرة وقبلهاالصومال وفنزويلا.
وبالنسبة للدول العربية، جاءت الإمارات بالمركز الـ 23 عالميًا، والأولىعربيًا، السعودية وقطر في المركز 38 عالميًا، وسلطنة عُمان الـ 50، بينما جاء الصومالفي المركز 179 وسوريا بالمرتبة 177.
كما أظهرت البيانات أن أكثر من ثلثي الدول تسجل درجات أقل من 50 منأصل 100، ما يعكس التحديات المتزايدة في مكافحة الفساد.
ويؤدي الفساد إلى إضعاف الهياكل الحكومية، وتدمير الموارد الطبيعية،وتقويض الشفافية في اتخاذ القرارات البيئية.