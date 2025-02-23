بغداد والصناعة في الصدارة.. مركز عراقي يرصد قضايا الفساد بالمحافظات والوزارات

2025-02-23 17:05:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضلالغراوي، يوم الأحد، أن البلاد تشهد تقدماً ملحوظاً في مكافحة الفساد خلال الفترةالممتدة بين آب/أغسطس 2023 وتموز/يوليو 2024، وفقاً لما أظهره تقرير لبرنامج متابعةالمحاكمات لقضايا الفساد الكبرى، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاونمع مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العام 2024 شهدمتابعة 170 قضية أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، مقارنة بـ 150 قضية فيالعام 2023 مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 13% في عدد القضايا المنظورة. كما تم مراجعة80 حكماً صادراً عن محاكم الجنايات وجنح النزاهة، ليرتفع إجمالي القضايا المتابعةوالمراجعة إلى 250 قضية".

وأضاف، "وفيما يتعلق بعدد الإدانات، فقد ارتفع عدد المتهمين المدانينمن 231 متهماً في 2023 إلى 371 متهماً في 2024، بزيادة بلغت 140 متهماً، أي ما نسبته60.6%. كما ارتفع عدد الأحكام الصادرة بالإدانة من 63 حكماً إلى 73 حكماً، بزيادةبلغت 10 أحكام، أي بنسبة 15.9%".

وتابع، أن "عدد القضايا المعادة إلى التحقيق انخفضت من 21 قضيةفي 2023 إلى 19 قضية في العام 2024، كما انخفض عدد القضايا المعادة لإعادة المحاكمةمن 10 قضايا إلى 4 قضايا فقط، كذلك، شهدت المحاكمات الغيابية انخفاضاً ملحوظاً، حيثبلغت 19 قضية (11%) مقارنة بـ 32 قضية (21%) في العام 2023".

وأكد الغراوي، أنه "وفقاً للتقرير فإن القضايا المنظورة شملت عدداًمن الوزارات والجهات الحكومية، حيث تصدرت وزارة الصناعة والمعادن القائمة بـ 28 قضية،تلتها وزارة المالية بـ 17 قضية، وأمانة بغداد بـ 14 قضية، إضافة إلى 12 قضية فيوزارة العدل، كما سُجلت 8 قضايا ضد هيئة الاستثمار".

وبين الغراوي، أن "القضايا تركزت بنسبة 65% في بغداد، حيث ارتفععدد القضايا فيها من 72 قضية في السنة الأولى إلى 111 قضية في السنة الثانية. كمادخلت محافظة الأنبار قائمة القضايا المسجلة بـ 13 قضية، بينما شهدت محافظات أخرىمثل بابل، نينوى، وكربلاء تزايداً في القضايا المسجلة".

وأشاد الغراوي، بـ"الاجراءات التي تقوم بها الحكومة ومجلس القضاءوهيئة النزاهة والجهات الرقابية مطالبا بإجراء إصلاحات تشريعية تشمل توسيع تعريفجرائم الفساد لتشمل الاتجار بالنفوذ والرشوة في القطاع الخاص. وتعزيز الشفافية والمساءلةفي المؤسسات التي تعاني من معدلات فساد مرتفعة. وتنفيذ نظام إدارة القضايا إلكترونياًلتسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة".

وفي وقت سابق، كشفت بيانات مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 من منظمة الشفافيةالدولية، الذي يقيّم مستويات الفساد في 180 دولة حول العالم، حصول العراق على المرتبة140 في المؤشر الذي يبدأ المقياس من صفر (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأقل فسادًا).

وتصدرت الدنمارك المؤشر بدرجة وصلت لـ 90، تليها فنلندا في المركز الثانيوسنغافورة الثالثة. أما في أسفل القائمة، احتلت جنوب السودان المرتبة الأخيرة وقبلهاالصومال وفنزويلا.

وبالنسبة للدول العربية، جاءت الإمارات بالمركز الـ 23 عالميًا، والأولىعربيًا، السعودية وقطر في المركز 38 عالميًا، وسلطنة عُمان الـ 50، بينما جاء الصومالفي المركز 179 وسوريا بالمرتبة 177.

كما أظهرت البيانات أن أكثر من ثلثي الدول تسجل درجات أقل من 50 منأصل 100، ما يعكس التحديات المتزايدة في مكافحة الفساد.

ويؤدي الفساد إلى إضعاف الهياكل الحكومية، وتدمير الموارد الطبيعية،وتقويض الشفافية في اتخاذ القرارات البيئية.