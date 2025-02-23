2025-02-23 17:15:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الأحد، أن دعم رئيس الوزراء يشكل محطةً مضيئةً في تاريخ الاتحاد.وقال اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال قدّم شكره الجزيل وعظيم الامتنان لدولةِ رئيس الوزراء على دعمه الكبير وسعيه السخي في تذليلِ العقبات التي تواجه عملَ اتحاد الكرة".وبين درجال – حسب البيان - إن "دعم رئيس الوزراء يشكل محطةً مضيئةً في تاريخ الاتحاد ، وبالوقت نفسه يحفزنا إلى العملِ الجادِ في تحقيق الأهداف المرسومة، والاستراتيجية الهادفة إلى وصول منتخبنا الوطنيّ إلى المونديال المُقبل".ووجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بحل مشكلة المستحقات المالية لنقل مباريات دوري نجوم العراق.وجاء في كتاب وزارة المالية حصلت وكالة الأنباء العراقية (واع) على نسخة منه، والمتضمن موافقة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني وتوجيه وزيرة المالية طيف سامي، إطلاق ايداع المبالغ المخصصة في حساب شبكة الإعلام العراقي لدفع مستحقات الشركة الناقلة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.