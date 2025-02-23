رمضان بين الروحانية ولهيب الأسعار.. تحذيرات مع قرب الشهر الفضيل

2025-02-23 17:15:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد التميمي، اليوم الاحد (23 شباط 2025)، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع قرب شهر رمضان.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، "هناك تخوف لدى الشارع العراقي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع قرب شهر رمضان المبارك، خصوصاً مع وجود بعض التجار الجشعين، ولهذا نجد اقبالا على الأسواق بهذه الأيام من أجل التسوق، خشية من ارتفاع الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف، أن "الجهات الرقابية المختصة في وزارة الداخلية وكذلك وزارة التجارة، عليها متابعة الأسعار في الأسواق بشكل يومي لمنع أي تلاعب بالأسعار ورفع بعض المواد الغذائية، التي يكون عليها طلب كبير خلال شهر رمضان، وهذا الأمر يبعث رسائل اطمئنان الى المواطنين".

ويعد شهر رمضان فترة مميزة للمسلمين، حيث يجتمع الناس في أجواء روحانية واجتماعية خاصة. ومع ذلك، يواجه الكثيرون تحديات اقتصادية متزايدة خلال هذا الشهر، أبرزها ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، مما يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.

تتعدد أسباب هذه الزيادة في الأسعار، منها تزايد الطلب على المواد الغذائية، واستغلال بعض التجار لهذه الفرصة لرفع الأسعار، إلى جانب مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد والتضخم الاقتصادي. وفي بعض الدول، تسعى الحكومات لاتخاذ إجراءات رقابية للحد من هذه الارتفاعات، مثل فرض التسعيرة المحددة أو توفير الدعم لبعض السلع الأساسية.