2025-02-23 17:36:04 - المصدر: ايشان

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، انتهاء أزمة النقل التلفزيوني لمباريات دوري النجوم. وقال الاتحاد في بيان تلقته منصة “إيشان”، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بحل مشكلةِ المُستحقات المالية المترتبة على شبكةِ الإعلام العراقيّ المخصصة الى النقل التلفزيونيّ لمباريات دوري نجوم العراق”. وأضاف، أن “رئيسُ الاتحاد عدنان درجال قدم شكره الجزيل وعظيم […]

ظهرت المقالة اتحاد الكرة يعلن انتهاء أزمة النقل التلفزيوني لدوري نجوم العراق أولاً على ايشان.



