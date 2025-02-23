انطلاق الدورة التدريبية الآسيوية "1 level" لكرة الصالات

2025-02-23 18:00:04 - المصدر: واع

بغداد-واعانطلقت، اليوم الأحد، الدورةُ التدريبيّةُ الآسيويّة لمُدربي كرة الصالات 1 level التي تقام في مقرِّ الاتحاد للمدة من 22 ولغاية 2025/2/27 ، بإشرافِ المُحاضرِ الآسيويّ هيثم بعيوي، وبمشاركة (22) مدربًا، وحضر الافتتاح مديرُ الدورة زياد شامل.وقال مديرُ الدورة في بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا في تَطويرِ قُدرات المدربين من خلال إقامةِ الدوراتِ التدريبيّة الآسيويّة، واختيار نوعية المُحاضرين الذين يمتلكونَ الخبرةَ والدرايةَ في كرةِ الصالات ".وأضاف، أن "لعبةَ كرة الصالات أخذت بالانتشارِ، وعليكم الاستفادة من المعلوماتِ التي تطرحُ في الدورةِ للمُساهمةِ في الارتقاءِ بواقع الفرق التي تشرفون على تدريبيها، واكتشاف المواهب ".من جهته، تطرق المحاضرُ الآسيويّ هيثم بعيوي إلى أن "الدورةَ تشمل محاضراتٍ نظريةً وعمليةً، ونعدّها خطوةً مهمةً لرفدِ المُدربين المشاركين في الدورةِ بآخر مُستجداتِ علم التدريبِ في كُرةِ الصالات في مسعى لتَطويرِ اللعبةِ من جميع النواحي".