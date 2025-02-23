رئيس جهاز المخابرات الوطني: أكدنا لإدارة الشرع بأن العراق يحترم إرادة الشعب السوري
2025-02-23 18:00:08 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري خلال مشاركته بمؤتمر حوار بغداد
- الساحة العراقية والسورية مترابطة بشكل وثيق
- أوضحنا للإدارة السورية الجديدة بأن العراق تضرر من سوريا خلال الفترة الماضية من إرسال الانتحاريين والمخدرات
- أكدنا للإدارة السورية بأن العراق يحترم إرادة الشعب السوري
- الجانب السوري تفاعل مع الرسائل العراقية
- هناك 9 آلاف داعشي في سجون الحسكة بينهم 2000 عراقي
- لدينا مخاوف عن السلاح السوري الذي سيطرت عليه بعض الجهات ومنها داعش