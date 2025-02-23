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رئيس جهاز المخابرات الوطني: أكدنا لإدارة الشرع بأن العراق يحترم إرادة الشعب السوري

رئيس جهاز المخابرات الوطني: أكدنا لإدارة الشرع بأن العراق يحترم إرادة الشعب السوري
رئيس جهاز المخابرات الوطني: أكدنا لإدارة الشرع بأن العراق يحترم إرادة الشعب السوري
2025-02-23 18:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري خلال مشاركته بمؤتمر حوار بغداد  


- الساحة العراقية والسورية مترابطة بشكل وثيق


- أوضحنا للإدارة السورية الجديدة بأن العراق تضرر من سوريا خلال الفترة الماضية من إرسال الانتحاريين والمخدرات


- أكدنا للإدارة السورية بأن العراق يحترم إرادة الشعب السوري


- الجانب السوري تفاعل مع الرسائل العراقية


- هناك 9 آلاف داعشي في سجون الحسكة بينهم 2000 عراقي 


- لدينا مخاوف عن السلاح السوري الذي سيطرت عليه بعض الجهات ومنها داعش

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