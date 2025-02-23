المخابرات العراقية تكشف عن رسائلها إلى الشرع
شفق نيوز/ كشف رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، يوم الأحد،عن الرسائل التي أوصلها إلى الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، خلال لقائهمعه في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2024، فيما أكد أن التواصل مع الإدارة الجديدة فيسوريا مستمراً من أجل الوصول إلى صيغة أمنية متفق عليها خاصة في تعاملها مع داعشومخيم الخول وسلاح الجيش السوري، كذلك التعامل مع المكونات المختلفة للشعب السوري،وشكل النظام الذي سيقوده الشرع بعد استقرار الأوضاع في بلاده.
حديث رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري جاء خلال جلسة حوار فيملتقى بغداد الدولي حضره مراسل وكالة شفق نيوز.
وقال الشطري، إن "الأحداث التي جرت مؤخراً في سوريا، تؤثر ليسعلى العراق فقط، وإنما على المنطقة ككل، في ظل وجود مخاوف من مناطق في سوريا التيما تزال رخوة أمنياً".
وبينما أعرب رئيس المخابرات، عن أمله أن يكون التغيير في سوريا بدايةلانطلاق جديد، كشف أن القائم على الإدارة السورية أرسال رسائل إيجابية وشرح مايجري في سوريا.
وبين الشطري، أن "ما جرى في سوريا يراه العراقيون على أقسام مختلفة،بعضهم يراه سلبياً والآخر يراه إيجابياً، أما الحكومة العراقية فهي مسؤولة عن حفظمصالح مواطنيها".
وأشار الشطري، إلى أن "قرار الذهاب إلى دمشق ولقاء الشرع كانمبنياً على مقدمات، وأن الرسالة الأمنية كانت واضحة وتم إيصالها للقيادة السوريةالجديدة بأن العراق لم يكن دائماً مع نظام بشار الأسد، بل يعتبر العراق أول دولةتضررت من الأسد، وكان مصدر قلق للعراق، فقد كان يزج بمئات الانتحاريين والمقاتلينالمتطرفين الذين كانوا يتدربون في الساحل السوري ويرسلون إلى العراق بإشراف النظامالسوري".
وأضاف الشطري، كما تم إبلاغ الجانب السوري بأن "العراق بعد الأحداثالتي جرت في سوريا لم يكن حريصاً على بقاء نظام بشار بقدر ما هو البديل، فهذا كان مصدرقلق بالنسبة للعراق، وأن الرسائل التي أرسلناها إلى الشرع كانت تتضمن أن العراقمع تطلعات الشعب السوري لكن لدينا بعض النقاط منها ملف داعش وكيف ستعامل الادارة السوريةالجديدة معه، كما أن هناك مكونات في الشعب السوري تتداخل مع الشعب العراقي، من الكوردوالشيعة والعلويين، فكيف ستتعامل الإدارة الجديدة مع هذه المكونات".
وتابع رئيس المخابرات العراقي، "كما هناك مناطق تسيطر عليها داعشومنها مخيم الهول الذي يضم حوالي 30 ألف شخص ومن 60 جنسية عربية وأجنبية مختلفة،إضافة إلى 4 الاف مقاتل في سجون (قسد) وهؤلاء يمثلون خطراً ومن ضمنهم ألفي شخصعراقي الجنسية".
وأكمل الشطري في رسالته التي أوصلها للشرع، "نحن قلقون من ذهابسلاح الجيش السوري إلى عناصر مسلحة ومن ضمنها منفلتة، ولا نعرف ما هو شكل النظام الذيسيقوده الشرع بعد استقرار الأوضاع في سوريا".
واختتم بالقول إن "هذه الرسائل تم إيصالها إلى الشرع ولازلنامتواصلين مع الإدارة الجديدة في سوريا من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها".
ومنذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، دخلت العلاقات الرسمية بين بغدادودمشق في حالة من الجمود، فلم تُسجَّل أي لقاءات أو زيارات رفيعة المستوى بين الجانبينعلى الصعيد الدبلوماسي أو السياسي، وحدها زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميدالشطري، إلى دمشق مثّلت الاستثناء البارز.
ويغيب الموقف العراقي الرسمي من التحوّل السياسي في سوريا بشكل كامل، ورغمإعلان تنصيب أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، لم يتفاعل العراق حتى اللحظةمع ذلك، حيث تُعلِّل بغداد الأمر بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ قرار لاحق بهذا الخصوص.
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد قبل أيام خلال مقابلة مع قناة"فرانس 24"، إنه "وجه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيبانيلزيارة بغداد، وسيكون في العاصمة العراقية قريباً جداً"، مشيراً إلى أن"القمة التي سيحتضنها العراق في أيار/ مايو المقبل، ستشهد توجيه الدعوة لجميعقادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع".
جدير بالذكر أن سوريا تشهد تحركات دبلوماسية نشطة بعد سقوط نظام بشارالأسد، مع تدفق الوفود العربية والأجنبية إلى دمشق، والاتصالات التي يجريها مسؤولوهامع المحيط العربي.