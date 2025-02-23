2025-02-23 18:15:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، يوم الأحد،عن الرسائل التي أوصلها إلى الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، خلال لقائهمعه في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2024، فيما أكد أن التواصل مع الإدارة الجديدة فيسوريا مستمراً من أجل الوصول إلى صيغة أمنية متفق عليها خاصة في تعاملها مع داعشومخيم الخول وسلاح الجيش السوري، كذلك التعامل مع المكونات المختلفة للشعب السوري،وشكل النظام الذي سيقوده الشرع بعد استقرار الأوضاع في بلاده.

حديث رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري جاء خلال جلسة حوار فيملتقى بغداد الدولي حضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال الشطري، إن "الأحداث التي جرت مؤخراً في سوريا، تؤثر ليسعلى العراق فقط، وإنما على المنطقة ككل، في ظل وجود مخاوف من مناطق في سوريا التيما تزال رخوة أمنياً".

وبينما أعرب رئيس المخابرات، عن أمله أن يكون التغيير في سوريا بدايةلانطلاق جديد، كشف أن القائم على الإدارة السورية أرسال رسائل إيجابية وشرح مايجري في سوريا.

وبين الشطري، أن "ما جرى في سوريا يراه العراقيون على أقسام مختلفة،بعضهم يراه سلبياً والآخر يراه إيجابياً، أما الحكومة العراقية فهي مسؤولة عن حفظمصالح مواطنيها".

وأشار الشطري، إلى أن "قرار الذهاب إلى دمشق ولقاء الشرع كانمبنياً على مقدمات، وأن الرسالة الأمنية كانت واضحة وتم إيصالها للقيادة السوريةالجديدة بأن العراق لم يكن دائماً مع نظام بشار الأسد، بل يعتبر العراق أول دولةتضررت من الأسد، وكان مصدر قلق للعراق، فقد كان يزج بمئات الانتحاريين والمقاتلينالمتطرفين الذين كانوا يتدربون في الساحل السوري ويرسلون إلى العراق بإشراف النظامالسوري".

وأضاف الشطري، كما تم إبلاغ الجانب السوري بأن "العراق بعد الأحداثالتي جرت في سوريا لم يكن حريصاً على بقاء نظام بشار بقدر ما هو البديل، فهذا كان مصدرقلق بالنسبة للعراق، وأن الرسائل التي أرسلناها إلى الشرع كانت تتضمن أن العراقمع تطلعات الشعب السوري لكن لدينا بعض النقاط منها ملف داعش وكيف ستعامل الادارة السوريةالجديدة معه، كما أن هناك مكونات في الشعب السوري تتداخل مع الشعب العراقي، من الكوردوالشيعة والعلويين، فكيف ستتعامل الإدارة الجديدة مع هذه المكونات".

وتابع رئيس المخابرات العراقي، "كما هناك مناطق تسيطر عليها داعشومنها مخيم الهول الذي يضم حوالي 30 ألف شخص ومن 60 جنسية عربية وأجنبية مختلفة،إضافة إلى 4 الاف مقاتل في سجون (قسد) وهؤلاء يمثلون خطراً ومن ضمنهم ألفي شخصعراقي الجنسية".

وأكمل الشطري في رسالته التي أوصلها للشرع، "نحن قلقون من ذهابسلاح الجيش السوري إلى عناصر مسلحة ومن ضمنها منفلتة، ولا نعرف ما هو شكل النظام الذيسيقوده الشرع بعد استقرار الأوضاع في سوريا".

واختتم بالقول إن "هذه الرسائل تم إيصالها إلى الشرع ولازلنامتواصلين مع الإدارة الجديدة في سوريا من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها".

ومنذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، دخلت العلاقات الرسمية بين بغدادودمشق في حالة من الجمود، فلم تُسجَّل أي لقاءات أو زيارات رفيعة المستوى بين الجانبينعلى الصعيد الدبلوماسي أو السياسي، وحدها زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميدالشطري، إلى دمشق مثّلت الاستثناء البارز.

ويغيب الموقف العراقي الرسمي من التحوّل السياسي في سوريا بشكل كامل، ورغمإعلان تنصيب أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، لم يتفاعل العراق حتى اللحظةمع ذلك، حيث تُعلِّل بغداد الأمر بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ قرار لاحق بهذا الخصوص.

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد قبل أيام خلال مقابلة مع قناة"فرانس 24"، إنه "وجه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيبانيلزيارة بغداد، وسيكون في العاصمة العراقية قريباً جداً"، مشيراً إلى أن"القمة التي سيحتضنها العراق في أيار/ مايو المقبل، ستشهد توجيه الدعوة لجميعقادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع".

جدير بالذكر أن سوريا تشهد تحركات دبلوماسية نشطة بعد سقوط نظام بشارالأسد، مع تدفق الوفود العربية والأجنبية إلى دمشق، والاتصالات التي يجريها مسؤولوهامع المحيط العربي.