2025-02-23 18:15:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعهد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الأحد، عودةبث الدوري العراقي بشكل طبيعي بعد الأزمة المالية التي هددت تواجد منظومة الـVAR خلال النقل التلفزيوني.

وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "مباريات دوري نجوم العراقبجولتها 22 ستستأنف الأسبوع المقبل بعد حل جميع الالتزامات المالية المتعلقةبتقنية الـVAR والنقل التلفزيوني".

وأضاف الزاملي، أن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لعب دوراًكبيراً في حلحلة الأزمة التي كادت تعصف باستمرار النقل، بعد امتناع الشركةالمكلفة بالنقل عن العمل بسبب عدم تسديد مستحقاتها المالية"، مبيناً أن "الاتحاد،بعد تدخل رئيس الوزراء وتعهداته بحل الأزمة المالية وتسديد الديون، أصبح مستعداًلاستئناف التغطية التلفزيونية لدوري نجوم العراق بوجود تقنية VAR".

وأشار الزاملي، إلى أن "النقل التلفزيوني سيبدأ مجدداً بعد انتهاءدور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، المقرر إقامته يومي الأربعاء والخميسالمقبلين".

وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأحد،بحل مشكلة المستحقات المالية المترتبة على شبكة الإعلام العراقي والخاصة بالنقلالتلفزيوني لمباريات دوري نجوم العراق.

وأعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، عن شكره وامتنانه لرئيسالوزراء على دعمه الكبير، مشيداً بجهوده في تذليل العقبات التي تواجه عمل الاتحاد.

وأكد درجال، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "دعم رئيسالوزراء يمثل محطة مضيئة في تاريخ الاتحاد، ويشكل حافزاً كبيراً للعمل الجاد منأجل تحقيق الأهداف المرسومة، ضمن استراتيجية تهدف إلى وصول منتخبنا الوطني إلىالمونديال المقبل".