2025-02-23 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، أن العراق على موعد منالموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلىما دون الصفر.

وقالالزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "يوم غد الاثنين ستكون موجة البرد الأشد في جميعأنحاء العراق وتبلغ ذروتها في الأيام الثلاثة المقبلة خاصة في المدن الجنوبية بمافيها البصرة وميسان والمثنى، حيث ستتدنى معدلات الحرارة بمقدار 6 درجات دفعة واحدةعما سجل لهذا اليوم وتسجيل معدلات دون الـ14 مئوية نهاراً في المنطقتين الوسطىوالجنوبية وأقل من ذلك غربي وشمالي البلاد".

وأضاف"في ساعات الفجر تبلغ دون أربع درجات ودون الصفر المئوي في المنطقة الشماليةوالأجزاء الغربية، فيما ستتراوح واحد سالب والصفر المئوي في أغلب المدن الوسطىوالفرات الأوسط من يوم الثلاثاء".

وتابعالزيادي "هذه الموجة الباردة الأشد منذ 30 عاماً وهذا حدث يعتبر الأدنى منذمنتصف شباط 1992 والتي شهدت سقوط ثلوج في أغلب مدن البلاد".

وحذرالراصد الجوي "من البرد القارص في المناطق الصحراوية"، داعياً إلى تعطيلالدوام الدراسي للمراحل الابتدائية، مؤكداً أن "انكسار الموجة الباردةتدريجياً سيبدأ من يوم الخميس المقبل".