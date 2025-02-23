2025-02-23 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقدم سائقو سيارات الحمل الصغيرة فيكركوك، يوم الأحد، على قطع رئيس بين المحافظة وأربيل، احتجاجاً على منع دخولهم إلىكركوك، شريطة دفع الجمرك في سيطرة الموصل.

وقال عباس موسى، صاحب سيارة حمل صغيرة لوكالةشفق نيوز "قمنا بقطع الطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل قرب نقطة تفتيش منطقةدارمان ضمن ناحية التون كوبري (45 كم شمالي كركوك)، حيث أن قرار مجلس الوزراء، حددأن تكون الجمارك عند نقاط التفتيش المحددة في محافظة نينوى، وهي الشاحنات الكبيرةونحن سيارات صغيرة يمكن لنا دفع الرسوم في أي منفذ جمركي في مداخل كركوك ولكنتفاجئنا بمنعنا من الدخول".

وطالب بـ"فتح منفذ للجمارك في طريق أربيلوكركوك حتى يقوم باستيفاء الرسوم وتسهيل دخول السيارات الصغيرة إلى كركوك دون عناءالذهاب إلى الموصل".

وقال متظاهر آخر، ويدعى حسن خالد لوكالة شفقنيوز، أن "التظاهرة سببها هو مطابقة السيارات الحمل الصغيرة مع الشاحناتالكبيرة، حيث يتم دفع الأجور في سيطرة سد الموصل في نينوى، لكن نحن ننقل كمياتصغيرة، ويمكن وضع وافتتاح منفذ في نقاط تفتيش يتم من خلالها دفع الرسوم، وعند هذايكون العمل سهلاً على السائقين ويسير بسرعة أكبر".

وتابع أن "جهات أمنية تمنع دخول سياراتناإلى كركوك بسبب عدم وجود منفذ للجمارك، ونحن نحمل مواداً مرخصة من قبل المعاملونريد تسهيل دخولنا إلى المحافظة أو فتح مكتب للجمارك على طريق كركوك أربيل".