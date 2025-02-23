الشطري: نظام الأسد كان يزج بمئات الانتحاريين والمتطرفين للعراق.. والشرع بعث رسائل إيجابية
2025-02-23 18:45:07 - المصدر: ايشان
قال رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، اليوم الأحد، إن نظام الأسد كان يزج بمئات الانتحاريين والمتطرفين إلى العراق، مؤكداً أن الشرع بعث رسائل إيجابية بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق. وقال الشطري في تصريح خلال جلسة حوارية عقدت في بغداد، إن “الأحداث التي جرت مؤخراً في سوريا، تؤثر ليس على العراق فقط، وإنما على المنطقة […]
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