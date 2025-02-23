2025-02-23 18:45:07 - المصدر: ايشان

قال رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، اليوم الأحد، إن نظام الأسد كان يزج بمئات الانتحاريين والمتطرفين إلى العراق، مؤكداً أن الشرع بعث رسائل إيجابية بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق. وقال الشطري في تصريح خلال جلسة حوارية عقدت في بغداد، إن “الأحداث التي جرت مؤخراً في سوريا، تؤثر ليس على العراق فقط، وإنما على المنطقة […]

ظهرت المقالة الشطري: نظام الأسد كان يزج بمئات الانتحاريين والمتطرفين للعراق.. والشرع بعث رسائل إيجابية أولاً على ايشان.



