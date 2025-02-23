السامرائي يشدد على العمل المشترك لتحسين الواقع الخدمي في الأنبار

2025-02-23 19:10:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفتتح رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الأحد، (23 شباط 2025)، مكتب عضو تحالف العزم وطبان العيفان العيساوي، في منطقة الحْصَي بمدينة الفلوجة.

وحضر الافتتاح بحسب بيان لتحالف العزم، تلقته "بغداد اليوم"، "بحضور عدد من الشخصيات السياسية وشيوخ العشائر والوجهاء، وذلك في إطار توسيع دائرة التواصل المباشر مع أبناء المحافظة وتعزيز العمل الميداني لخدمتهم".

وأكد السامرائي خلال الافتتاح، أن "هذا المكتب سيكون محطة مهمة للتفاعل مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم،" مشددين على "أهمية العمل المشترك بين القوى الوطنية والعشائرية لتحقيق التنمية وتحسين الواقع الخدمي في الفلوجة والأنبار عموماً".

كما أشار إلى، أن "تحالف العزم يواصل جهوده لتقديم الحلول العملية للتحديات التي تواجه أبناء المحافظة، سواء في ملف الإعمار أو دعم الشباب وتوفير فرص العمل،" مؤكداً "التزامه بالسعي إلى تحسين واقع المدن المحررة وضمان استقرارها".























