كركوك تعطل دوام المدارس ليومين بسبب موجة البرد

2025-02-23 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر محافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي فيالمدارس يومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وقال طه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم تعطيل الدوام فيالمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية مع الهيئات التدريسية فقط"،مبيناً أن "هذا القرار يأتي حفاظاً على سلامة الطلبة والتلاميذ، في ظلالظروف الجوية القاسية التي تشهدها المحافظة".

وأضاف أن "التعطيل يشمل جميع المدارس في المحافظة، لكنه لا يشملباقي الدوائر والمؤسسات الحكومية التي ستواصل عملها بشكل طبيعي".

وشهدت محافظتا كركوك والأنبار، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد،تساقط الثلوج في حالة جوية نادرة تتكرر في فترات زمنية متباعدة.

وقال أحد سكان محافظة كركوك ويدعى جنكيز عامر لوكالة شفق نيوز، إن"كركوك سجلت تساقط كميات متوسطة من الثلوج في مركز المحافظة وهذا الأمر لميسجل منذ عشرات السنوات".

وسبق أن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي كشف لوكالة شفق نيوز، في وقتسابق من اليوم الأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميعأنحاء البلاد، مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفضإلى ما دون الصفر.