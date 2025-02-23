كركوك تعطل دوام المدارس ليومين بسبب موجة البرد
شفق نيوز/ قرر محافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي فيالمدارس يومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.
وقال طه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم تعطيل الدوام فيالمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية مع الهيئات التدريسية فقط"،مبيناً أن "هذا القرار يأتي حفاظاً على سلامة الطلبة والتلاميذ، في ظلالظروف الجوية القاسية التي تشهدها المحافظة".
وأضاف أن "التعطيل يشمل جميع المدارس في المحافظة، لكنه لا يشملباقي الدوائر والمؤسسات الحكومية التي ستواصل عملها بشكل طبيعي".
وشهدت محافظتا كركوك والأنبار، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد،تساقط الثلوج في حالة جوية نادرة تتكرر في فترات زمنية متباعدة.
وقال أحد سكان محافظة كركوك ويدعى جنكيز عامر لوكالة شفق نيوز، إن"كركوك سجلت تساقط كميات متوسطة من الثلوج في مركز المحافظة وهذا الأمر لميسجل منذ عشرات السنوات".
وسبق أن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي كشف لوكالة شفق نيوز، في وقتسابق من اليوم الأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميعأنحاء البلاد، مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفضإلى ما دون الصفر.