وزير الداخلية يفاجئ أعضاء مجلس نينوى بسحب حماياتهم

2025-02-23 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فوجئ أعضاء مجلس محافظة نينوى، يوم الأحد، بقرار وزارة الداخلية بسحبالحمايات الخاصة بهم، رغم إبلاغهم في وقت سابق بالتحاق الحمايات للتدقيق فقط منقبل لجان قادمة إلى الموصل.

وقالعضو المجلس أحمد العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء المجلس فوجئوا بوجودمعلومات كيدية وصلت إلى وزير الداخلية، تفيد بوجود 400 شرطي فضائي ضمن حمايةالمجلس"، وهو ما اعتبره ادعاءً لا يستند إلى الواقع.

وأشارإلى أن هناك "أنباء عن شكوى قُدمت لوزير الداخلية بهذا الخصوص"، مؤكداًأن أعضاء المجلس يطالبون بفتح تحقيق رسمي وإعادة الحق إلى نصابه، مشدداً على ضرورةالتعامل بشفافية مع الملف لضمان عدم تضرر عمل المجلس وأعضائه.