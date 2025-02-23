اتفاق بين بغداد وطهران بشأن تسهيل "السفر الآمن" لزوار الأربعين
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الأحد، توقيع محضر اجتماعاللجنة الأمنية المشتركة الرابعة بين إيران والعراق، حيث اتفق الجانبان على تسهيلالسفر الآمن لزوار الأربعين في مجالات الأمن، الصحة، النقل، والتسهيلاتالحدودية.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، نقلاً عن الموقع الإعلامي للحكومةالإيرانية، وتابعته وكالة شفق نيوز، بأن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية،علي أكبر بورجمشيديان، أشار إلى توقيع المحضر خلال اجتماع مشترك مع وزارةالداخلية العراقية ولجنة الأربعين الإيرانية في مشهد المقدسة.
وأضاف أن "المناقشات شملت قضايا جادة تتعلق بتيسير إجراءات الزيارةالأربعينية"، مؤكداً أن "مسؤولي البلدين ملتزمون بتوفير سفر آمن وسلسلمواطنيهم".
كما أشار إلى أن "توقيع المحضر كان معلقاً، وتمت مراجعته والتوقيععليه خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى العراق"، مضيفاً أن "المحضرشمل مناقشات حول قضايا أمنية ومعابر حدودية، بالإضافة إلى موضوعات غير أمنيةمثل الصحة، النقل، التأمين، والمشاكل التي يواجهها الزوار".
وتابع أن "الجانب العراقي يسعى لتقديم أقصى التسهيلات للزوارالإيرانيين بما يتماشى مع القوانين العراقية"، مشيراً إلى "حل العديدمن مشاكل المعابر الحدودية".
واختتم مساعد وزير الداخلية للأمن والشؤون الأمنية تصريحاته بالتأكيدعلى نجاح زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى العراق، مشيراً إلى مناقشة قضايامهمة تمخضت عن قرارات واتفاقيات تهدف إلى تحسين تجربة الزوار خلال مسيرة الأربعين للعام القادم.