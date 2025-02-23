2025-02-23 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الأحد، توقيع محضر اجتماعاللجنة الأمنية المشتركة الرابعة بين إيران والعراق، حيث اتفق الجانبان على تسهيلالسفر الآمن لزوار الأربعين في مجالات الأمن، الصحة، النقل، والتسهيلاتالحدودية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، نقلاً عن الموقع الإعلامي للحكومةالإيرانية، وتابعته وكالة شفق نيوز، بأن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية،علي أكبر بورجمشيديان، أشار إلى توقيع المحضر خلال اجتماع مشترك مع وزارةالداخلية العراقية ولجنة الأربعين الإيرانية في مشهد المقدسة.

وأضاف أن "المناقشات شملت قضايا جادة تتعلق بتيسير إجراءات الزيارةالأربعينية"، مؤكداً أن "مسؤولي البلدين ملتزمون بتوفير سفر آمن وسلسلمواطنيهم".

كما أشار إلى أن "توقيع المحضر كان معلقاً، وتمت مراجعته والتوقيععليه خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى العراق"، مضيفاً أن "المحضرشمل مناقشات حول قضايا أمنية ومعابر حدودية، بالإضافة إلى موضوعات غير أمنيةمثل الصحة، النقل، التأمين، والمشاكل التي يواجهها الزوار".

وتابع أن "الجانب العراقي يسعى لتقديم أقصى التسهيلات للزوارالإيرانيين بما يتماشى مع القوانين العراقية"، مشيراً إلى "حل العديدمن مشاكل المعابر الحدودية".

واختتم مساعد وزير الداخلية للأمن والشؤون الأمنية تصريحاته بالتأكيدعلى نجاح زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى العراق، مشيراً إلى مناقشة قضايامهمة تمخضت عن قرارات واتفاقيات تهدف إلى تحسين تجربة الزوار خلال مسيرة الأربعين للعام القادم.