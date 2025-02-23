2025-02-23 19:35:02 - المصدر: واع

بغداد- واعقررت محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس غدا الاثنين بسبب انخفاض درجات الحرارة.وقالت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ صلاح الدين بدر الفحل اطَّلع على التقرير الصادر عن الأنواء الجوية في المحافظة، والذي أشار إلى انخفاض حاد وغير مألوف في درجات الحرارة".وأضافت، أنه "بناءً على ذلك، وجّه المحافظ بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس في المحافظة ليوم غدٍ الاثنين 24 شباط 2025، حفاظًا على سلامة الطلبة".وتابعت أنه "تقرر أيضا تقليص الدوام الرسمي، حيث سيبدأ الدوام في جميع الدوائر الحكومية الساعة التاسعة صباحًا بدلًا من الثامنة صباحًا".