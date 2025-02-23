2025-02-23 19:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، استعداده للشروع بعمليات توزيع المُتقدمين للتوظيف من الأوائل وحملة الشهادات العُليا ( المرحلة الثانية ).وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المجلس عقَدَ جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي ، وحضرها أعضاء المجلس"..وأضاف، "الجلسة شهدت استعراض محاورها ، تخللتها نقاشات مُثمرة لجدول أعمال المجلس من أوراق العمل المعروضة على طاولة المجلس" .وتابع أن "المجتمعين أكدوا استعداد المجلس بمختلف تشكيلاته وعِبرَ لجانه المُشكلة للشروع بعمليات توزيع المُتقدمين للتوظيف من الأوائل وحملة الشهادات العُليا ( المرحلة الثانية ) ، بعد مُصادقة دولة رئيس الوزراء على بياناتهم وتخصيصاتها المالية للعدد المُتبقي من المرحلة والبالغ ( 5903 ) مُتقدم للتوظيف".