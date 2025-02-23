مجلس الخدمة يعلن استعداده للشروع بتوزيع المُتقدمين للتوظيف من الأوائل وحملة الشهادات
2025-02-23 19:35:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، استعداده للشروع بعمليات توزيع المُتقدمين للتوظيف من الأوائل وحملة الشهادات العُليا ( المرحلة الثانية ).
وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المجلس عقَدَ جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي ، وحضرها أعضاء المجلس"..
وأضاف، "الجلسة شهدت استعراض محاورها ، تخللتها نقاشات مُثمرة لجدول أعمال المجلس من أوراق العمل المعروضة على طاولة المجلس" .
وتابع أن "المجتمعين أكدوا استعداد المجلس بمختلف تشكيلاته وعِبرَ لجانه المُشكلة للشروع بعمليات توزيع المُتقدمين للتوظيف من الأوائل وحملة الشهادات العُليا ( المرحلة الثانية ) ، بعد مُصادقة دولة رئيس الوزراء على بياناتهم وتخصيصاتها المالية للعدد المُتبقي من المرحلة والبالغ ( 5903 ) مُتقدم للتوظيف".
أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، استعداده للشروع بعمليات توزيع المُتقدمين للتوظيف من الأوائل وحملة الشهادات العُليا ( المرحلة الثانية ).
وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المجلس عقَدَ جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي ، وحضرها أعضاء المجلس"..
وأضاف، "الجلسة شهدت استعراض محاورها ، تخللتها نقاشات مُثمرة لجدول أعمال المجلس من أوراق العمل المعروضة على طاولة المجلس" .
وتابع أن "المجتمعين أكدوا استعداد المجلس بمختلف تشكيلاته وعِبرَ لجانه المُشكلة للشروع بعمليات توزيع المُتقدمين للتوظيف من الأوائل وحملة الشهادات العُليا ( المرحلة الثانية ) ، بعد مُصادقة دولة رئيس الوزراء على بياناتهم وتخصيصاتها المالية للعدد المُتبقي من المرحلة والبالغ ( 5903 ) مُتقدم للتوظيف".