عمليات بغداد تعلن خطتها الأمنية لشهر رمضان وتؤكد تيسير حركة المواطنين

2025-02-23 19:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، تفاصيل خطة القيادة لشهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنها ستتضمن تسهيلاً وتسييرا لتجوال المواطنين في المناطق العامة والحيوية.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة عمليات بغداد، أعدت خطة لتأمين أجواء شهر رمضان المبارك، تشمل تأمين الأسواق والأماكن المقدسة وحركة المواطنين في التجوال في المناطق الحيوية والعامة بصورة سهلة وسلسة".وأضاف، أن" الخطة ستنفذ على مدار 24 ساعة، ولا تقتصر على ما بعد الإفطار، وستتضمن تسيير دوريات راجلة لشرطة النجدة والشرطة المحلية في مناطق العاصمة وكذلك انتشار دوريات المرور لضمان تيسير حركة المواطنين".