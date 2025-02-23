2025-02-23 19:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الحكومة المحلية في صلاح الدين، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، عن تعطيل دوام المدارس غداً الإثنين.

وذكر بيان لمكتب تلقته "بغداد اليوم"، أن "محافظ صلاح الدين بدر الفحل اطَّلع على التقرير الصادر عن الأنواء الجوية والذي أشار إلى انخفاض حاد وغير مألوف في درجات الحرارة، وبناءً عليه، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة ليوم غدٍ الاثنين، حفاظًا على سلامة الطلبة".

وأضاف، "كما تقرر تقليص الدوام الرسمي، حيث سيبدأ الدوام في جميع الدوائر الحكومية الساعة التاسعة صباحًا بدلًا من الثامنة صباحًا".