محافظ كركوك يعلن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم الإثنين

2025-02-23 19:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت محافظة كركوك، اليوم الأحد، (23 شباط 2025)، تعطيل دوام المدارس في المحافظة غداً الإثنين بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وذكر بيان لمكتب المحافظ، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبسبب انخفاض درجات الحرارة الشديد، وجه محافظ كركوك ريبوار طه، بتعطيل الدوام الرسمي بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية مع الهيئات التدريسية فقط ليومين، غداً الاثنين وبعده الثلاثاء حفاظا على سلامة طلبتنا وتلاميذنا".

وتشهد البلاد منذ يوم أمس موجة قطبية شديدة البرودة تستمر لأيام، وتسببت بهطول للثلوج لاسيما في المحافظات الشمالية والغربية مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.



