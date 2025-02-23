2025-02-23 19:45:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ضمن جهودها لتعزيز المشهد الثقافي في المنطقة،نظمت المديرية العامة للثقافة والفنون في إدارة گرميان بإقليم كوردستان، يوم الأحد، أمسية أدبيةفي قاعة الثقافة، تضمنت قراءة شعرية لـ "سەرکۆجاف" وتقديم كتاب "ژانهەوێنە..!"، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين.

وقال نائب مدير عام الثقافة والفنون في كرميان،آزاد حسين، لوكالة شفق نيوز، إن الأمسية، التي أقيمت عصر اليوم بتنظيم من قسم الأنشطةالأدبية في المديرية، تضمنت قراءة أدبية للكتاب الجديد قدمها البروفسور الدكتور فاروققەرەداغي، حيث سلط الضوء على مضامينه الأدبية والفكرية.

وأضاف حسين، أن "هذه الفعالية تأتي في إطارحرصنا على دعم الإنتاج الثقافي وتعزيز ثقافة القراءة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة،حيث نسعى من خلال مثل هذه المبادرات إلى إتاحة المجال للأدباء والمفكرين لعرض إبداعاتهموالتواصل مع الجمهور".

وتضمنت الأمسية أيضًا فقرات موسيقية قدمتها فرقة"ياران"، إلى جانب قراءات مختارة من الكتاب، كما تم تكريم عدد من الشخصياتالأدبية وتوزيع نسخ من الكتاب على الحضور، ما أضفى طابعًا ثقافيًا مميزًا على الفعالية.

وتؤكد هذه الفعاليات على الدور الحيوي للمؤسساتالثقافية في دعم الأدب وتعزيز التواصل بين المثقفين والجمهور، بما يساهم في ترسيخ الثقافةوالهوية الأدبية في ظل العصر الرقمي.

وتواصل المديرية العامة للثقافة والفنون في گرميانجهودها لتنظيم فعاليات أدبية وفنية تهدف إلى دعم المبدعين وتشجيع الحركة الثقافية،ويأتي إطلاق كتاب "ژان هەوێنە..!" ليشكل إضافة جديدة إلى المشهد الأدبي الكوردي.