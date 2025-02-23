بنك الإمارات دبي الوطني مصر يقرض مجموعة جهينة أكثر من مليار جنيه

2025-02-23 19:45:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر توقيع عقد تمويل استراتيجي مع مجموعة جهينة بقيمة تتجاوز المليار جنيه لدعم الصناعة المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي. وبحسب بيان للبنك، الأحد، فإن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك التوسعية بالسوق المصري، ودعم الشركات المحلية، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، تعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الناتج القومي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ويشمل هذا التمويل قرضاً موجهاً إلى المصانع التابعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية، بقيمة تتجاوز مليار جنيه موزعة على عدة مصانع بما في ذلك منتجات الألبان، العصائر والمشروبات، ومنتجات الزبادي، بالإضافة إلى مصنع إنتاج مركزات عصائر الفاكهة. كما يهدف التمويل إلى تعزيز قدرات هذه المصانع على التوسع وزيادة إنتاجيتها، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة تحقق قيمة مضافة للمجتمع، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام