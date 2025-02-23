مجلس الخدمة: مستعدون للشروع بالمرحلة الثانية من عمليات توزيع المتقدمين للتوظيف

2025-02-23 19:45:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد، استعداده للشروع بعمليات توزيع المتقدمين للتوظيف من الأوائل وحملة الشهادات العليا المرحلة الثانية بعد مُصادقة رئيس الوزراء على بياناتهم وتخصيصاتها المالية للعدد المُتبقي والبالغ 5903 . وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي ترأس جلسته الاعتيادية الثانية ظهر اليوم الاحد. وأضاف أن الجلسة شهدت استعراض محاورها، تخللتها نقاشات مُثمرة لجدول أعمال المجلس من أوراق العمل المعروضة على طاولة المجلس. وتابع أن المجتمعين أكدوا أستعداد المجلس بمختلف تشكيلاته وعِبرَ لجانه المُشكلة للشروع بعمليات توزيع المُتقدمين للتوظيف من الاوائل وحملة الشهادات العُليا المرحلة الثانية ، بعد مُصادقة دولة رئيس الوزراء على بياناتهم وتخصيصاتها المالية للعدد المُتبقي من المرحلة والبالغ 5903 مُتقدم للتوظيف. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام