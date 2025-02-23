2025-02-23 19:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع‌‏أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد، أهمية إسناد الحكومة في مهامّها.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم".وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث القضايا العامة وتطوراتها في البلد، كما تمت مناقشة أبرز الملفات في الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية، والجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل إنجاز متطلبات البرنامج الحكومي لتقديم الخدمات للمواطنين".وتابع أن "اللقاء أكد على أهمية تضافر المواقف من قبل جميع القوى السياسية، وإسناد الحكومة في مهامّها، من أجل المضيّ في الاستقرار والبناء السياسي".