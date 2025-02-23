رئيس الوزراء يؤكد أهمية الإعلام في نقل الصورة الحقيقية عن الأحداث

2025-02-23 19:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية الإعلام في نقل الصورة الحقيقية عن الأحداث والقضايا المختلفة، مبيناً أنّ للإعلام دوراً مهماً في بناء المجتمعات الحديثة وتعزيز مستقبلها والمساهمة في النهضة التنموية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفد الاتحاد الخليجي للإعلام، بحضور عدد من الصحفيين والفنانين من دول الخليج".

وأضاف، أن "السوداني استمع إلى مداخلات أعضاء الوفد وتصوراتهم عن حركة التنمية والإعمار التي يشهدها العراق، إذ أشار إلى دور الإعلام والفن والرياضة في تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب؛ لما له من أثر مهم في التواصل".

ولفت رئيس الوزراء - بحسب البيان- إلى "ما تحقق في خليجي 25 الذي نُظم في البصرة، وما عكسه من وحدة وتآخٍ وتفاعل بين شعوب المنتخبات المشاركة".

وأكد "أهمية الإعلام في نقل الصورة الحقيقية عن الأحداث والقضايا المختلفة، لاسيما التي تهم الرأي العام العربي وضرورة تحليه بالمسؤولية والموضوعية، بعيداً عن التزييف الذي يخدم أجندات ومصالح ضيقة"، مبيناً أنّ "للإعلام دوراً مهماً في بناء المجتمعات الحديثة وتعزيز مستقبلها والمساهمة في النهضة التنموية".

من جانبهم، ثمن أعضاء الوفد اهتمام الحكومة ورعايتها للحركة الإعلامية والثقافية في العراق، وعبروا عن "شكرهم وتقديرهم لاستقبالهم وما وجدوه من ترحاب في العراق".