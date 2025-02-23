2025-02-23 19:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مباراة قطر وسلطنة عمان في إطار الجولة الثانية من بطولة الخليج العربي لقدامى اللاعبين، والتي تُقام منافساتها في الكويت.تقدم منتخب قطر في الدقيقة (5) عن طريق اللاعب وليد جاسم من ضربة جزاء. وبعد ذلك، تمكن منتخب عمان من معادلة النتيجة في الدقيقة (9) من الشوط الأول بواسطة اللاعب إسماعيل العجمي.وبهذه النتيجة، رفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطتين، حيث كانت قطر قد تعادلت سلبياً مع الإمارات في المباراة السابقة، وعمان مع الكويت بنفس النتيجة.وفي مباراة أخرى، تغلب المنتخب السعودي على نظيره اليمني بهدفٍ دون مقابل سجله اللاعب ناصر الشمراني.وبهذه النتيجة، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى (4) نقاط، بعد تعادله مع المنتخب البحريني سلبياً، وفوزه اليوم على اليمن بهدف نظيف. في حين بقي المنتخب اليمني من دون نقاط بعد خسارته مباراته الأولى أمام العراق بهدف دون رد.