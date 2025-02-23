قطر تتعادل مع عمان بهدف لمثله ضمن كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم

2025-02-23 20:00:07 - المصدر: كونا

الكويت - 23 - 2 (كونا) -— تعادل منتخب قطر اليوم الاحد مع نظيره العماني تعادلا إيجابيا بهدف لكل منهما في مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم.وسجل هدف منتخب قطر اللاعب وليد جاسم فيما سجل لعمان اللاعب اسماعيل العجمي.ورفع كلا المنتخبين رصيدهما في المجموعة إلى نقطتين بانتظار نتيجة المباراة الأخرى بين الكويت والإمارات في وقت لاحق من اليوم.وتستكمل مباريات البطولة اليوم حيث يلتقي اليمن نظيره السعودية ثم الكويت يواجه الإمارات وأخيرا العراق يلعب أمام البحرين.وتنص لوائح البطولة على أن يكون وقت المباراة 40 دقيقة مقسمة على 20 دقيقة لكل شوط. (النهاية) س ع د / ن س ع