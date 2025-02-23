رمي كيس من التيزاب على اعلامية في منطقة الكرادة

2025-02-23 20:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، (23 شباط 2025)، بتعرض شابة اعلامية لاصابات بعد رمي كيس من حمض النتريك (التيزاب) عليها في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "شخصين إثنين مجهولي الهوية، يقودان عجلة مدنية اقدما على رمي كيس بداخله مادة (التيزاب) على شابة تولد 1998 تعمل وجها اعلاميا لإحدى شركات الانتاج الفني ضمن منطقة الكرادة".

وأشار المصدر الى "نقل الاعلامية الى المستشفى لتلقي العلاج".



