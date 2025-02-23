هيئة الإعلام: 957 مليون دولار بذمة شركة كورك

2025-02-23 20:40:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حددت هيئة الإعلام والإتصالات، الديون المترتبة بذمة شركة كورك للإتصالات، مؤكدة قيامها بتحويل إيرادات شركات الاتصالات الى خزينة الدولة. وقالت الوزارة في وثيقة تلقتها الاقتصاد نيوز، إن شركة كورك لم تقم بتسديد المبالغ المترتبة بذمتها والبالغة 957,108,724 دولار و 226,568,444,234 دينار. وأضافت أنها مستمرة بفرض المبالغ التي تترتب على الشركة من أجور المثل لإستخدام الترددات والغرامات وغيرها من المبالغ وفق عقد الترخيص المنتهي بتاريخ 3082022. وأشارت الهيئة الى أن شركتي اسياسيل و الاثير قامتا بتسديد المبالغ التي بذمتها كافة لغاية 31122024، عدا تلك المنظورة أمام القضاء. وأكدت قيامها بتحويل الإيرادات المستلمة من شركات الإتصالات الى وزارة المالية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام