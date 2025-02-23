تعطيل دوام المدارس في كردستان.. حلبجة تنضم للمحافظات المعطلة

2025-02-23 20:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت ممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان، اليوم الأحد، (23 شباط 2025)، تعطيل الدوام في دوام المدارس التابعة لها في الإقليم بسبب الموجة الباردة.

ووجه مدير تربية قسم السليمانية رباح حسن علي التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بـ"تعطيل الدوام ليوم غد الاثنين لانخفاض درجات الحرارة والبرد الشديد وذلك حفاظاً على سلامة وصحة الطلبة".

كما أعلنت ممثليتا تربية أربيل ودهوك تعطيل دوام الإثنين لسوء الأحوال الجوية.

فيما قررت محافظة حلبجة ان يكون يوم غد عطلة رسمية في نواحي بیارە وطويله بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

وكانت محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين قد قررت بوقت سابق اليوم تعطيل دوام مدارسها فقط ليوم غد الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.