التربية تحسم الجدل: يوم غد الاثنين دوام رسمي لمدارس بغداد

2025-02-23 20:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حسمت وزارة التربية، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، الجدل بشأن تعطيل دوام المدارس يوم غد الإثنين بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، لـ "بغداد اليوم"، "انه اذا كان هناك تعطيل عام لكل المدارس فهذا الامر يصدر من الحكومة العراقية واذا كان لبعض المحافظات فهذا من صلاحيات المدريات في المحافظات وكذلك الحكومات المحلية ومجالس المحافظات حسب تقدير الموقف لديهم".

وأضاف أن "التربية تلتزم بما تقرره الحكومة سواء كان مجلس الوزراء او الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبينا أن "الوزارة لا تقر بقضية تعطيل الدوام بكافة المدارس في البلاد".