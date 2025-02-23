موجة البرد تعطل الدوام الرسمي في بعض مناطق كوردستان
شفقنيوز/ قرر محافظ حلبجة في إقليم كوردستان، آزاد توفيق، مساء اليوم الأحد، تعطيلالدوام الرسمي ليوم غد في قضاءين تابعين للمحافظة، بسبب موجة الصقيع التي تجتاحالإقليم وعموم العراق.
وذكربيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بسبب العاصفة التي جلبت الثلوج والأمطار إلى منطقةهورامان، وبناءً على مقترح المحافظ آزاد توفيق، تقرر إعلان يوم غدٍ الاثنين عطلةرسمية في قضاءي بياره وتويله وقراهما، نظراً للظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة.
وشملالقرار تعطيل جميع الدوائر الحكومية والمدارس ورياض الأطفال في حدود الأقضيةالمذكورة.
كماأشير إلى أن هذه العطلة لا تشمل الطلبة الذين لديهم امتحانات تمهيدية، حيث ستُجرىامتحاناتهم خارج الأقضية المشمولة بالقرار.
وكانمحافظ كركوك، ريبوار طه، قد قرر في وقت سابق اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المدارسيومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.
وشهدتمحافظتا كركوك والأنبار، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد، تساقط الثلوج فيحالة جوية نادرة تتكرر في فترات زمنية متباعدة.
ولاحقاًقرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غدٍالاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها على الطلبة.
وقالالدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين في الدوائر الحكوميةسيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلك للتخفيف من آثارالبرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".
وأضافالمحافظ، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والموظفين،مع استمرار العمل في الدوائر الحكومية لضمان تقديم الخدمات الأساسيةللمواطنين".
وسبقللراصد الجوي علي الجابر الزيادي أن كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليومالأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد،مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.