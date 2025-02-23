موجة البرد تعطل الدوام الرسمي في بعض مناطق كوردستان

2025-02-23 20:55:13 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قرر محافظ حلبجة في إقليم كوردستان، آزاد توفيق، مساء اليوم الأحد، تعطيلالدوام الرسمي ليوم غد في قضاءين تابعين للمحافظة، بسبب موجة الصقيع التي تجتاحالإقليم وعموم العراق.

وذكربيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بسبب العاصفة التي جلبت الثلوج والأمطار إلى منطقةهورامان، وبناءً على مقترح المحافظ آزاد توفيق، تقرر إعلان يوم غدٍ الاثنين عطلةرسمية في قضاءي بياره وتويله وقراهما، نظراً للظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

وشملالقرار تعطيل جميع الدوائر الحكومية والمدارس ورياض الأطفال في حدود الأقضيةالمذكورة.

كماأشير إلى أن هذه العطلة لا تشمل الطلبة الذين لديهم امتحانات تمهيدية، حيث ستُجرىامتحاناتهم خارج الأقضية المشمولة بالقرار.

وكانمحافظ كركوك، ريبوار طه، قد قرر في وقت سابق اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المدارسيومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وشهدتمحافظتا كركوك والأنبار، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد، تساقط الثلوج فيحالة جوية نادرة تتكرر في فترات زمنية متباعدة.

ولاحقاًقرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غدٍالاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها على الطلبة.

وقالالدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين في الدوائر الحكوميةسيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلك للتخفيف من آثارالبرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".

وأضافالمحافظ، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والموظفين،مع استمرار العمل في الدوائر الحكومية لضمان تقديم الخدمات الأساسيةللمواطنين".

وسبقللراصد الجوي علي الجابر الزيادي أن كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليومالأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد،مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.