إصابة ضابط في الجيش بانفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك

2025-02-23 20:55:13 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأحد، بإصابة ضابط أصيب بانفجار عبوةناسفة استهدفت دورية للقوات الأمنية أثناء تنفيذ واجب جنوبي المحافظة.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، بأنه "أثناء تنفيذ مهام أمنية في وادي الشاي ضمن قاطعداقوق (45كم جنوبي كركوك)، حيث كانت قوة أمنية مشتركة تنفذ واجباً أمنياً فيالمنطقة وعند مرورها من جانب طريق رئيسي كانت عبوة من مخلفات تنظيم داعش مزروعةانفجرت وتسببت بإصابة ضابط برتبة رائد".

وأضافالمصدر أن "القوة الأمنية أخلت الضابط إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج دون ذكرمزيد من التفاصيل".

يُعدوادي الشاي منطقة معقدة جغرافياً ومفتوحة، تربط بين كركوك وصلاح الدين وديالى، ممايجعله نقطة حيوية لتحركات تنظيم داعش.