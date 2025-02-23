صلاح الدين وممثليات التربية في الإقليم تنضم لقائمة عطلة البرد

2025-02-23 20:55:14 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن محافظ صلاح الدين بدر الفحل، مساء اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي فيالمدارس ليوم غد بسبب موجة البرد، فيما قررت مديرية تربية المحافظة تعطيل دوامممثلياتها في إقليم كوردستان.

وذكربيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظ اطلع على التقرير الصادر عن الأنواء الجويةفي المحافظة، والذي أشار إلى انخفاض حاد وغير مألوف في درجات الحرارة.

وبناءًعلى ذلك، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس في المحافظة ليوم غدٍ الاثنين،حفاظًا على سلامة الطلبة.

كماتقرر تقليص الدوام الرسمي، حيث سيبدأ الدوام في جميع الدوائر الحكومية الساعةالتاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة صباحاً.

بدورهقرر مدير تربية قسم السليمانية رباح حسن علي التميمي، تعطيل الدوام ليوم غدالاثنين الموافق في المدارس العربية الموجودة في المحافظة لانخفاض درجات الحرارةوالبرد الشديد وذلك حفاظاً على سلامة وصحة الطلبة.

وبالتزامنمع ذلك قررت ممثليات التربية في أربيل، والسليمانية، ودهوك، تعطيل الدوام الرسميليوم غد الاثنين لسوء الأحوال الجوية.

يشارإلى أنه بعد اجتياح تنظيم داعش لعدد من المحافظات وموجة النزوح التي حصلت فيها نحوإقليم كوردستان، قامت وزارة التربية الاتحادية بفتح ممثليات لها في الإقليم ليباشرالتلاميذ والطلبة النازحين العرب بالدراسة، وارتبطت هذه الممثليات بمديرية التربيةفي محافظة صلاح الدين.

وكانمحافظ كركوك، ريبوار طه، قد قرر في وقت سابق اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المدارسيومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وشهدتمحافظتا كركوك والأنبار، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد، تساقط الثلوج فيحالة جوية نادرة تتكرر في فترات زمنية متباعدة.

ولاحقاًقرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غدٍالاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها على الطلبة.

وقالالدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين في الدوائر الحكوميةسيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلك للتخفيف من آثارالبرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".

وأضافالمحافظ، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والموظفين،مع استمرار العمل في الدوائر الحكومية لضمان تقديم الخدمات الأساسيةللمواطنين".

وسبقللراصد الجوي علي الجابر الزيادي أن كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليومالأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد،مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.