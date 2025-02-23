البرد يعطل الدوام في نينوى ويؤخر دوام الموظفين
شفق نيوز/ قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، تعطيل الدوامالرسمي في المدارس ليوم غدٍ الاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها علىالطلبة.
وقال الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين فيالدوائر الحكومية سيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلكللتخفيف من آثار البرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".
وأضاف المحافظ، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامةالطلبة والموظفين، مع استمرار العمل في الدوائر الحكومية لضمان تقديم الخدماتالأساسية للمواطنين".
قبل قليل، قرر محافظ كركوك، ريبوار طه، تعطيل الدوام الرسمي في المدارسيومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.
وشهدت محافظتاكركوك والأنبار، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد، تساقط الثلوج في حالةجوية نادرة تتكرر في فترات زمنية متباعدة.
وقال أحد سكانمحافظة كركوك ويدعى جنكيز عامر لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك سجلت تساقط كمياتمتوسطة من الثلوج في مركز المحافظة وهذا الأمر لم يسجل منذ عشرات السنوات".
وسبق أن الراصدالجوي علي الجابر الزيادي كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنالعراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أندرجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.