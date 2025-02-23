البرد يعطل الدوام في نينوى ويؤخر دوام الموظفين

2025-02-23 20:55:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، تعطيل الدوامالرسمي في المدارس ليوم غدٍ الاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها علىالطلبة.

وقال الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين فيالدوائر الحكومية سيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلكللتخفيف من آثار البرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".

وأضاف المحافظ، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامةالطلبة والموظفين، مع استمرار العمل في الدوائر الحكومية لضمان تقديم الخدماتالأساسية للمواطنين".

قبل قليل، قرر محافظ كركوك، ريبوار طه، تعطيل الدوام الرسمي في المدارسيومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وشهدت محافظتاكركوك والأنبار، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد، تساقط الثلوج في حالةجوية نادرة تتكرر في فترات زمنية متباعدة.

وقال أحد سكانمحافظة كركوك ويدعى جنكيز عامر لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك سجلت تساقط كمياتمتوسطة من الثلوج في مركز المحافظة وهذا الأمر لم يسجل منذ عشرات السنوات".

وسبق أن الراصدالجوي علي الجابر الزيادي كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنالعراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أندرجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.