بعد الصدر.. الوقف السني يدعو الناخبين لتحديث بياناتهم

2025-02-23 21:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا ديوان الوقف السني، اليوم الأحد، (23 شباط 2025)، الناخبين الى تحديث بياناتهم استعداداً للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.

وذكر بيان للوقف السني، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وإيماناً منا بأهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، وحرصاً على تعزيز دور المواطنين في اختيار ممثليهم بكل حرية ونزاهة، يدعو ديوان الوقف السني المولين الكرام كافة إلى ضرورة تحديث بياناتهم في السجل الانتخابي وذلك من خلال تحديث بطاقة الناخب الخاصة بهم في أقرب وقت ممكن".

وأوضح، ان "تحديث بطاقة الناخب بعد خطوة أساسية لضمان حقوق الجميع في ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب ممثليهم في الانتخابات المقبلة إذ نؤكد أهمية هذه الخطوة كونها جزءاً من المسؤولية الوطنية التي يجب أن يتحملها كل فرد في المجتمع".

وحث الوقف السني "الجميع على التوجه إلى مراكز تحديث البيانات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والقيام بهذه العملية بكل يسر وسهولة للمساهمة في تعزيز العملية الديمقراطية".

وكان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، قد دعا الأربعاء الماضي، أنصاره الى تحديث سجل الناخبين سواء دخلوا بالانتخابات أم قاطعوها.



