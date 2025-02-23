طالباني: المظاهرات في السليمانية حق للمواطنين

2025-02-23 21:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد رئيس الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، اليوم الأحد، ضرورة تطبيق مواد الدستور لفك أي خلافات بين بغداد وإقليم كردستان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المظاهرات في السليمانية حق للمواطنين بسبب القلق على الرواتب.

وقال طالباني خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر حوار بغداد، الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن المظاهرات في السليمانية حق للمواطنين، لأن هناك قلقاً على الرواتب"، موضحاً أن "نحن لا نريد توقيف أي من المحتجين، ونحن كحكومة في الإقليم علينا تحمل المسؤولية".

وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شدد على ضرورة توطين الرواتب".

وشدد طالباني على وجوب أن تعمل بغداد وإقليم كردستان بشكل متوازٍ، مؤكداً أن "حكومة إقليم كردستان جزء من العراق، ويجب تطبيق مواد الدستور لفك أي خلافات"، لافتاً إلى أن "في حال عدم تطبيق مواد الدستور، ستبقى الخلافات قائمة".