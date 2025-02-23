ريال مدريد يتغلب على جيرونا في الدوري الإسباني

2025-02-23 21:15:04 - المصدر: واع

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تمكن فريق ريال مدريد من الفوز على ضيفه جيرونا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة (25) من الدوري الإسباني.

افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة (40) بواسطة لاعب الوسط لوكا مودريتش، ثم عزز فينيسيوس جونيور تقدم الفريق بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (83).

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى (54) نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني، بينما بقي جيرونا في المركز الحادي عشر برصيد (31) نقطة.