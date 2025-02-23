اتحاد الكرة: تقنية الفار حاضرة في دور الـ16 لبطولة كأس العراق

2025-02-23 21:15:04 - المصدر: واع

بغداد-واع

أكد رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الأحد، أن تقنيةَ VAR ستكون حاضرةً في مبارياتِ دور الـ16 لبُطولةِ كأس العراق .

وقال درجال في بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" بحثَ مع مسؤولِ تقنية VAR في الاتحادِ علي كريم إمكانيةَ حُضورِ التقنيةِ في مبارياتِ دور الـ 16 لبطولةِ الكأس"، مبيناً إن "حضورَ التقنيةِ في المبارياتِ المُقبلة يعدُّ أمراً مهماً وضروريا ".

من جهته، أكد مديرُ تقنية VAR في الاتحادِ علي كريم - حسب البيان - "جاهزيةَ طواقمه الفنيّة والإداريّة للحُضورِ في مبارياتِ كأس العالم"، مؤكداً إن "الدعمَ الكبير الذي يوليه رئيس الاتحاد للعملِ الخاصّ يعطي دافعاً كبيراً للاستمرارِ بالنهجِ نفسه الذي اتّبعناه منذ الموسم الماضي، وعملنا على تطويره هذا الموسم بما يؤمن حضوراً باهراً في كل الجولاتِ السابقة للدوري ".