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خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات في دوري المحترفين لكرة الصالات

خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات في دوري المحترفين لكرة الصالات
خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات في دوري المحترفين لكرة الصالات
2025-02-23 21:15:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت ثمان مواجهات كروية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة23 لدوري المحترفين لكرة الصالات 2024-2025.

وتمخضت نتائج المباريات عن فوز فريق الحشد الشعبي على ضيفه فريق بلديةالبصرة بنتيجة 7-3، وفوز فريق المصافي على مضيفه فريق اوروك بنتيجة 5-3.

كما فاز فريق نادي الشرطة على ضيفه نادي الجيش بنتيجة 5-1، وفاز المواردالمائية على ضيفه الشباب البصري بنتيجة 3-1، وتغلب غاز الجنوب على مضيفه دجلة الجامعةبنتيجة 2-1.

فيما تعادل فريق نفط الوسط مع ضيفه نفط البصرة بنتيجة 6-6، وتعادل فريقاالشرقية وآليات الشرطة بنتيجة 3-3، وأخيراً تعادل أمانة بغداد مع ضيفه الدفاع الجويبنتيجة 1-1.

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