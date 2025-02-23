درجال: تقنية {الفار} حاضرة في دور الـ16 لبطولة الكأس

2025-02-23 21:15:16 - المصدر: الفرات نيوز



أكد رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم "عدنان درجال" أن تقنيةَ var ستكون حاضرةً في مبارياتِ دور الـ16 لبُطولةِ كأس العراق .

وقال : إنه بحثَ مع مسؤولِ تقنية var في الاتحادِ علي كريم إمكانيةَ حُضورِ التقنيةِ في مبارياتِ دور الـ 16 لبطولةِ الكأس. مبيناً: إن حضورَ التقنيةِ في المبارياتِ المُقبلة يعدُّ أمراً مهماً وضروريا .

من جهته، أكد مديرُ تقنية var في الاتحادِ "علي كريم" جاهزيةَ طواقمه الفنيّة والإداريّة للحُضورِ في مبارياتِ كأس العالم، مؤكداً: إن الدعمَ الكبير الذي يوليه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال للعملِ الخاصّ يعطي دافعاً كبيراً للاستمرارِ بالنهجِ نفسه الذي اتّبعناه منذ الموسم الماضي، وعملنا على تطويره هذا الموسم بما يؤمن حضوراً باهراً في كل الجولاتِ السابقة للدوري .